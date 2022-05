Corigliano-Rossano. Allacci abusivi alla rete idrica: controlli a tappeto, primi verbali e denunce

Per contrastare il fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica sono stati avviati a Corigliano-Rossano dei controlli congiunti a tappeta tra il settore “Reti e Manutenzione”, il personale in servizio nella stazione dei Carabinieri Forestali e la Polizia Locale.

Sono già stati elevati verbali e sono scattate le denunce e i sequestrati di immobili per contrastare il fenomeno dei furti d’acqua che soprattutto d’estate creano disagi all'intera comunità.

Molte, infatti, sono state le segnalazioni dei cittadini su delle “anomale” diminuzione della portata idrica con l’avanzare del caldo, in particolar modo nelle contrade.

In molti casi, dopo gli accertamenti, è stato contestato l'allaccio abusivo o non autorizzato sulla condotta idrica pubblica, così come il furto d'acqua potabile per scopi e finalità irrigue delle colture agricole, la violazione della prescrizione e dei divieti del regolamento comunale del servizio idrico integrato, e la manomissione del contatore.

Dopo la trasmissione degli atti in procura, il Servizio Tributi procederà alla formazione del relativo ruolo di pagamento iscrivendo e richiedendo all’Avvocatura comunale l’avvio della richiesta giudiziaria per “indebito arricchimento”.

I controlli continueranno per tutta l’estate con particolare attenzione nelle contrade del territorio comunale.