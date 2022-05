Covid, contagi ancora in calo nel bollettino (+437), ma aumentano i ricoveri (+14)

Sempre meno casi di coronavirus in Calabria. Lo certifica il bollettino quotidiano, che oggi segna un ulteriore calo dei nuovi contagi, fermi a 437. Sono invece 1.139 i guariti nelle ultime 24 ore, durante le quali non si è registrato alcun decesso. Aumentano invece i ricoveri (+14) che si stabilizzano a quota 175 in tutta la regione.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+208), seguita Crotone (+98), Reggio Calabria (+81), Catanzaro (+36) e Vibo Valentia (+1), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+6). Processati 3 milioni e 116.415 tamponi (+2.871) da inizio pandemia, con un tasso di positività che si stabilizza al 15,22%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 102.250 (+208), mentre i casi attivi sono 26.364. Di questi, 26.312 sono in isolamento, 50 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 74.780 guariti e 1.106 deceduti.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 40.687 (+98) mentre gli attivi sono 1.446, di cui 1.429 in isolamento domiciliare e 17 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 39.011 i guariti e 230 i deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 143.394 (+81), mentre i casi attivi sono 3.188. Di questi: 3.141 in isolamento, 47 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 139.429 i guariti e 777 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 60.266 (+36), mentre i casi attivi sono 3.958. Di questi, 3.908 in isolamento, 47 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 55.998 i guariti e 310 i decessi.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 39.675 (+13) mentre gli attivi sono 3.352. Di questi: 3.343 si trovano in isolamento, 9 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 36.152 i guariti e 171 i deceduti.