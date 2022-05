Fc Crotone, arriva la conferma: Franco Lerda è il nuovo allenatore

Dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, arriva la conferma ufficiale: il nuovo allenatore dell'F.C. Crotone sarà Franco Lerda, vecchia conoscenza dei pitagorici che aveva già allenato durante la stagione 2009-2010. Un tipo di gioco apprezzato dalla società e dai tifosi, che aveva permesso di raggiungere l'ottavo posto in classifica.

Un gradito ritorno che servirà a rimettere in sesto la squadra dopo la retrocessione. Classe 1967, mister Lerda ha allenato Saluzzo e Casale in Serie D, Pescara e Pro Patria in Serie C, e Crotone, Torino, Lecce e Vicenza in Serie B. Un breve trascorso all'estero, sulla panchina dell'Fk Partizani, per poi tornare in Italia, precisamente al Pro Vercelli, dove è subentrato a metà stagione.

Per il tecnico si prospetta un contratto annuale con possibilità di rinnovo opzionale per il secondo anno, offerta che verrà definita nei giorni a seguire.