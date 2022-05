Incidente lungo la Statale 18: un ferito e transito bloccato

Un incidente stradale tra più mezzi si è verificato quest'oggi lungo la Strada Statale 18, all'altezza del comune di Nocera Terinese. Per motivi ancora in fase di accertamento, si sarebbero scontrate un'auto, una moto ed un trattore, tutti in transito lungo l'arteria.

A seguito dell'impatto è rimasta ferita una sola persona, un uomo che era alla guida della moto che a seguito dell'impatto ha preso fuoco. Sul posto i Vigili del Fuoco per domare l'incendio, assieme alle forze dell'ordine ed al personale medico, che dopo un primo controllo del malcapitato ha ritenuto necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento d'urgenza in ospedlae.

Al lavoro anche delle squadre dell'Anas, impegnate a mettere in sicurezza la strada. Al momento il transito è bloccato in entrambi i sensi di marcia e sono in corso i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento