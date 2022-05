Scade il 31 maggio il termine per iscriversi online al Conservatorio “Cilea”

Scade domani, martedì 31 maggio, il termine per iscriversi all'esame di ammissione al Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria per l'Anno accademico 2022-2023. La procedura è online.

Due i principali percorsi formativi offerti: uno preparatorio e uno accademico di alta formazione, entrambi articolati in due livelli, ai quali si accede per esame e relativa graduatoria di ammissione. I posti sono limitati.

Tra i corsi di più recente istituzione, quelli di clavicembalo, musicologia, maestro collaboratore, tecnico del suono. È consentita la contemporanea frequenza del conservatorio e di altra scuola o università.

Per scegliere il livello di studio adeguato alla preparazione posseduta, si consiglia di consultare sul sito del Conservatorio i programmi degli esami di ammissione.



Il percorso preparatorio inizia con i Corsi di base, che hanno lo scopo di fornire ai più giovani le competenze adeguate all’accesso al livello successivo.

Seguono i Corsi propedeutici, a loro volta finalizzati all’acquisizione delle competenze necessarie per poter accedere senza debiti formativi al corso di laurea triennale di 1° livello.

Si può accedere al Triennio di 1° livello sia con il diploma di maturità che con la licenza media. In quest'ultimo caso, all'esame di ammissione bisogna dimostrare spiccate capacità e attitudini musicali e la maturità dovrà essere conseguita entro la data dell’esame finale in conservatorio.

Al corso di laurea biennale di 2° livello si accede con il diploma di conservatorio (di 1° livello, o di vecchio ordinamento con diploma di maturità) o la laurea. A certe condizioni, gli studenti diplomati nel nostro Conservatorio possono iscriversi direttamente.

È possibile anche iscriversi a frequentare singole discipline.

Frequentare il Conservatorio costa ogni anno 297,50 euro a chi è iscritto ai corsi di base o propedeutici, e da zero a 960 euro a chi è iscritto al Triennio o al Biennio, a seconda del valore ISEE.

I cittadini ucraini in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per “Emergenza Ucraina” che volessero candidarsi all’ammissione presso il Conservatorio “F. Cilea” sono esentati dal pagamento per l’A.A. 2022-23.

Per informazioni dettagliate, consultare il Manifesto degli Studi 2022-2023 (CLICCA QUI).