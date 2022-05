Pizzicato in auto con un panetto di hashish. Arrestato 26enne cosentino

Un 26enne cosentino è stato arrestato, in flagranza, per detenzione illecita di stupefacenti. A far scattare le manette sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile del Capoluogo che in pieno centro hanno perquisito l’auto del giovane ritrovandoci e sequestrando un panetto di hashish di circa 200 grammi, oltre ad un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento della droga.

Estesa poi l’attività all’abitazione del 26enne è stato rinvenuto e sequestrato un coltello con la lama intrisa di residui di hashish. Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.