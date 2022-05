Covid, il Bollettino. Pochi casi rispetto a ieri (589) e molti guariti (1.147). C’è un altro decesso

Una domenica decisamente “tranquilla” sul fronte dei Covid quella che ci fotografa, quest’oggi, il consueto bollettino della Regione Calabria.

Il report ci segnala infatti “solo” altri 589 casi di contagio registrati nelle 24 ore appena trascorse, 187 dei quali nel cosentino, 170 nel reggino, 132 nel catanzarese, 80 nel crotonese, 16 nel vibonese e 4 da fuori regione.

Aumentano, però e fortunatamente, i guariti: ad oggi sono 346.175 di cui 1.147 che hanno superato il virus tra sabato e domenica. Ma c’è purtroppo da segnalare, ancora, una morte per o con il covid, avvenuta nel catanzarese. Le vittime in Calabria fino ad ora, lo ricordiamo, sono state in tutto 2.607.

Nel complesso, intanto, gli attualmente positivi sono 39.686, 559 meno di ieri. Di questi 39.528 (-555 da ieri) si trovano in isolamento domiciliari; 157 (-2) in reparto ospedaliero, e 4 (-2) in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 3.983 (43 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3.937 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 56.247 (55.937 guariti, 310 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 26.162 (48 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26.113 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 75.880 (74.774 guariti, 1106 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 1.598 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.582 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 38.991 (38.761 guariti, 230 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 3.355 (43 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.312 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 139.958 (139.181 guariti, 777 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 3.912 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.905 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 35.750 (35.579 guariti, 171 deceduti).

L'ASP di Cosenza comunica 189 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione. L'ASP di Vibo Valentia comunica 18 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.