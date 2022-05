Il maltempo s’abbatte sulla Calabria: strade e cantine allagate un po’ dappertutto, diversi i disagi

L’ondata di maltempo, annunciata con largo anticipo dalla Protezione Civile nazionale (QUI), ha creato diversi disagi nella nostra regione, soprattutto a causa della forti piogge abbattutesi un po’ in tutta la Calabria: colpite, in particolare, le province del catanzarese, cosentino e vibonese.

Nel primo caso, interessata per lo più la costa tirrenica del catanzarese, su cui nella notte appena trascorsa si è abbattuto un vero e proprio nubifragio con frane e smottamenti anche sulle strade principali, ad esempio sulla Sp 163/1.

Nocera Terinese e Falerna le cittadine che hanno subito i disagi maggiori con detriti ed allagamenti che hanno coinvolto anche qui alcune strade.

Non è andata meglio sulla zona tirrenica del cosentino, ad esempio a Belvedere Marittimo: cantine, locali e negozi allagati, circolazione difficoltosa per l’acqua che ha invaso le strade con diverse auto rimaste bloccate insieme ai rispettivi conducenti. Al lavoro senza sosta i vigili del fuoco che stanno intervenendo per lo più per gli allagamenti dei locai.

Pompieri super impegnati anche nel vibonese, soprattutto nella notte appena passata. Le abbondanti piogge, infatti, hanno causato allagamenti lungo il litorale tirrenico.

Le zone più colpite sono quelle a cavallo tra Tropea e Ricadi, dove le maggiori difficoltà si stanno presentando nella frazione turistica di Santa Domenica.

Nella maggior parte dei casi, i vigili stanno sistemando alcuni tombini fuori sede, ma anche infiltrazioni d’acqua all’interno delle case che sono state, in qualche caso, letteralmente allagate. Numerose le richieste anche da Vibo Valentia, specialmente dalla frazione di Triparni.