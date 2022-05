Incendio Parco Pignera. Jobel: fiamme hanno lambito recinzione. Sindaco: “atto criminale”

“Fortunatamente le fiamme non hanno interessato il Museo di Pitagora, hanno lambito la recinzione esterna dei Giardini di Pitagora, ma quanto accaduto è un atto ignobile che propaga il fuoco dell’odio e del disprezzo nei confronti del bene comune”.

Commenta così, con rammarico, quanto avvenuto nella serata di ieri a Crotone, Santo Vazzano, presidente del Consorzio Jobel, gestore della struttura a ridosso della quale si è sviluppato un incendio poi domato dai Vigili del Fuoco

Il rogo – le cui cause sono ancora in fase di accertamento - è divampato proprio alle spalle dell’ospedale San Giovanni di Dio, e non tanto lontano, tra l’altro, da via Mastracchi, nel quartiere 300 alloggi in cui era in corso il concerto della Rino Gaetano Band: “rabbrividisco al solo pensiero che, se non tempestivamente domate, le fiamme avrebbero potuto coinvolgere le auto parcheggiate su Via Giovanni Falcone” aggiunge Vazzano ringraziando gli operatori di Jobel, i vigili del fuoco e le guardie ecozoofile intervenuti prontamente, ma anche la cittadinanza tutta “che ha mostrato grande vicinanza e preoccupazione per le sorti di un presidio di libertà e civiltà della città di Crotone”, conclude il presidente del Consorzio.

Sull’accaduto è intervenuto stamani anche il sindaco di Crotone Vincenzo Voce: “Chi ha appiccato l’incendio, in più punti, ieri sera, … mentre tanti cittadini si sono ritrovati insieme per una bella e partecipata festa popolare … è un criminale senza nessun amor proprio e nessun amore per la città. Non sono bravate ma veri atti criminali che come tali vanno considerati”.