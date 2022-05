Covid, il Bollettino. Sette decessi in 24 ore, aumentano i guariti e calano i positivi

Si mantengono ancora piuttosto bassi i nuovi casi di Covid accertati nella nostra regione: tra ieri ed oggi il bollettino ufficiale ne segnala difatti altri 597 a fronte di 3.996 tamponi eseguiti nelle stesse ore.

Un dato che porta dunque a 40.424, ovvero 1.451 in meno da ieri, i soggetti attualmente positivi, dei quali 40.080 (-1.449 da ieri) in isolamento, 159 (-3) in reparto e 6 (+1) in rianimazione.

Dato che rattrista la giornata, però, una “impennata” di decessi: nella ultime 24ore ne vengono difatti riportati altri sette, cinque nel cosentino e due nel catanzarese. Finora le vittime per o con il Covid, in Calabria, sono state in tutto 2.606.

Aumentano, infine, i guariti: 2.041 i pazienti che hanno superato il virus tra ieri, venerdì 27 maggio, e oggi, sabato 28.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 4.068 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.021 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 56.030 (55.721 guariti, 309 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 25.996 (48 in reparto, 1 in terapia intensiva, 25.947 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 75.859 (74.753 guariti, 1.106 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 1.629 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.613 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 38.880 (38.650 guariti, 230 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 3.465 (44 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3.419 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 139.678 (138.901 guariti, 777 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 4.415 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.408 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 35.231 (35.060 guariti, 171 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica 150 nuove soggetti positivi di cui 2 fuori regione. L'Asp di Cosenza specifica che “dei 5 decessi comunicati oggi, 4 sono avvenuti in reparto ed 1 è avvenuto il 26/05/2022 a domicilio e se ne è avuta notizia oggi”.