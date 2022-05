Agroalimentare. Accordo Ptp-Confindustria, filiera potrà usare marchio Dna controllato

Da oggi, grazie alla firma dell’accordo di collaborazione tra PTP Science Park Scarl e la Confindustria Reggio Calabria Sede territoriale Unindustria Calabria, l’intera filiera agroalimentare calabrese potrà utilizzare il marchio registrato Dna controllato per certificare la qualità e la genuinità dei propri prodotti, a tutela da frodi e contraffazioni.

Il marchio Dna controllato potrà essere utilizzato, a condizioni agevolate, dalle imprese aderenti a Confindustria Reggio Calabria che sottoscriveranno e si atterranno ad un rigido piano di campionamento e relative analisi molecolari dei loro prodotti agroalimentari, svolte presso il laboratorio di Ptp.

La certificazione prevede l’analisi di regioni specifiche del Dna per ogni prodotto, in grado di fornire risultati rapidi ed efficaci, utili alla tutela del produttore e del consumatore; queste analisi saranno svolte presso il laboratorio di Lodi che è in possesso di accreditamenti ministeriali per l’effettuazione di analisi di rispondenza varietale ed accreditato Uni Cei En Iso/Iec 17025:2018.

Il laboratorio Agroalimentare di Ptp dispone di diversi metodi molecolari per la certificazione di prodotti del comparto agroalimentare, nazionale e internazionale, ma grazie alla sottoscrizione di questo accordo saranno messi a punto e sviluppati nuovi metodi di analisi per la certificazione a marchio DNA controllato delle produzioni agroalimentari di alta qualità del territorio calabrese.

“L’accordo di collaborazione sottoscritto con Confindustria … rappresenta un altro tassello dell’impegno di PTP Science Park per la valorizzazione e la tutela dei prodotti agroalimentari di eccellenza del ‘Made in Italy’. La sottoscrizione di questo accordo segue altre esperienze di successo messe in campo negli ultimi anni per valorizzare produzioni di eccellenza dell’agroalimentare italiano e rappresenta per noi un ulteriore passo avanti per la promozione e la tutela di prodotti unici e rinomati e di territori ricchi di storia e di tradizioni.” dichiara Andrea Di Lemma, Amministratore Delegato della Scarl.

“Confindustria RC attraverso l’accordo sottoscritto con il Centro di Ricerca PTP Science Park, la cui mission è la promozione della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore agroalimentare, offre ai propri associati un servizio di notevole importanza nel campo agroalimentare. L’agroalimentare, come ben sappiamo, ha un’importanza essenziale nell’export e costituisce un settore chiave per l’economia e il commercio. Qualità e sicurezza alimentare sono concetti interconnessi fra loro poiché la globalizzazione e l’internazionalizzazione dei mercati sollevano un’attenzione sempre maggiore sul tema della sicurezza alimentare e il DNA controllato offre alle nostre aziende la possibilità di una identificazione sicura e univoca di ogni prodotto dell’intiera filiera.” Afferma da canto suo Domenico Vecchio, Presidente di Confindustria Reggio Calabria.