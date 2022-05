Impatto tra un camion e una utilitaria: un’altra vittima sulla Statale 106

La statale 106, ormai sempre più tristemente nota come la “strada della morte”, miete un’altra vittima. L’ennesimo incidente è costato la vita, infatti ad una 43enne di Corigliano Calabro, Pina Bastone.

L’impatto, all’alba della mattinata odierna, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto in località Torricella del popoloso centro jonico del cosentino, tra un mezzo pesante ed un’utilitaria, una Renault Twingo su cui viaggiava la donna, deceduta nello scontro, da quanto appreso dopo esser stata sbalzata fuori dall’abitacolo della vettura e rovinando sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, oltre ad una pattuglia dei carabinieri.