Tiriolo. Beccato con la marijuana, in casa ne aveva dell’altra: scattano le manette

Nella serata di giovedì scorso, i carabinieri della Stazione di Tiriolo hanno fermato un soggetto che poco prima aveva prelevato una busta dall’interno di un contenitore della spazzatura, trovandolo in possesso di una busta con dentro circa 100 grammi di marijuana.

I militari hanno deciso così di perquisirgli anche la casa devo vi hanno scovato degli involucri di cellophane contenenti anch’essi della marijuana, in tutto 124 grammi.

L’uomo è dunque finito in arresto per detenzione di droga ed è stato posto ai domiciliari così come stabilito del Pm di turno.