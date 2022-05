I soldi per la droga li vuole dalla mamma: l’aggredisce e finisce in carcere

Per comprarsi la droga i soldi li avrebbe chiesti alla mamma e per ottenere il suo scopo non avrebbe esitato a sottoporre il genitore, ripetutamente ed abitualmente, ad aggressioni fisiche e verbali, offendendola costantemente e minacciandola anche di morte, oltre che rompendo suppellettili di casa.

Protagonista della vicenda una 54enne di Catanzaro che quest’oggi s’è vista notificare dai Carabinieri del capoluogo un’ordinanza con la quale è stata arrestata e portata in carcere - su ordine del Gip del Tribunale locale su richiesta della Procura – con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’attività dei militari della Stazione di Catanzaro Principale ha permesso di cristallizzare alcuni elementi a riscontro di quanto dichiarato dalla vittima, elementi condivisi dal giudice per le indagini preliminari che ha deciso per un’apposita misura cautelare a carico della donna che per ora è stata condotta nella casa circondariale competente.