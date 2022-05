Crotone. Baby Sitters “qualificate” sul sito del Comune, l’Albo diviene ufficiale

Carmen Giancotti

Con la pubblicazione sul sito del Comune di Crotone l’Albo dei e delle Baby Sitters (QUI) diviene ufficiale ufficialità. A renderlo noto è la presidente della Commissione Pari Opportunità Carmen Giancotti spiegano come il percorso che ha portato alla concretizzazione della proposta della stessa Commissione (QUI), oltre che dalle sue componenti, sia stato supportato dalla Giunta, dagli uffici amministrativi, da FenImprese “ma soprattutto – afferma - ha rivelato la professionalità di chi ha proposto la sua candidatura per dare vita a questo innovativo strumento che si propone di fornire un supporto a tante famiglie. Famiglie che potranno reperire operatrici qualificate e formate professionalmente alle quali affidare i propri figli”.

“Sono a conoscenza che qualche operatrice è stata già contattata in questo senso e non posso non salutare con soddisfazione questo ulteriore passaggio che conferma la finalità della nostra proposta: non solo creare uno strumento istituzionale a disposizione delle famiglie ma anche opportunità di lavoro” conclude Giancotti.