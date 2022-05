Maltempo. Hannibal va via, torna un po’ di fresco: in Calabria giù le temperature

L’anticiclone Hannibal sta gradualmente lasciando l'Italia, facendo così tornare correnti fredde provenienti dal settentrione che nel fine settimana si faranno sentire fino in Sicilia. Insomma: dopo le belle giornate di sole, caldo e mare, prepariamoci ad un evidente “cambio di stagione”.

La Protezione Civile, infatti, ha diramato un’allerta gialla per pioggia, che coinvolge ben sette regioni compresa la nostra, la Calabria, oltre che il Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo e Sicilia. Sono attesi infatti, a partire dalle prime ore di domani, rovesci e piogge consistenti, soprattutto nel centro-nord.

Non si escludono locali grandinate, accompagnate da una intensa attività elettrica e forte vento. In Calabria tali fenomeni saranno sporadici, mentre l'abbassamento di temperatura sarà percepito in tutta la regione.