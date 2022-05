Covid, il Bollettino. Calano i positivi (-1.720), oltre 2300 i guariti. Ma ci sono ancora vittime

Arrivano quest’oggi a 41.696 (-1.720 da ieri) le persone attualmente positive al Covid19 in Calabria, dopo che nelle ultime 24 ore si sono aggiunti altri 671 casi di contagio: 213 nel cosentino, 200 nel reggino, 147 nel catanzarese, 75 nel crotonese, 30 nel vibonese e altri 6 che provengono però da fuori regione.

Di questi, in 41.529 (-1.715) si trovano in isolamento domiciliare, mentre in ospedale sono ricoverati in 162 (-3) in reparto e 5 (-2) in rianimazione.

Anche per quest’oggi, però, sono da segnalare, purtroppo, altri due decessi avvenuti rispettivamente nel catanzarese e nel cosentino. Sale infine a 342.987 il totale delle persone guarite dal Covid, 2.389 delle quali nelle 24 ore appena trascorse.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 4.243 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.195 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 55.560 (55.254 guariti, 306 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 26.639 (51 in reparto, 2 in terapia intensiva, 26.586 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 75.043 (73.942 guariti, 1101 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 1.643 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.627 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 38.777 (38.547 guariti, 230 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 3.613 (43 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.569 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 139.360 (138.583 guariti, 777 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 4.989 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.982 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 34.642 (34.471 guariti, 171 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica 143 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione. L'ASP di Cosenza comunica 232 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.