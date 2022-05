Troppo tempo per rinnovare i permessi di soggiorno, migranti protestano a Cosenza

Ridurre i tempi d’attesa per vedersi rinnovato il permesso di soggiorno ma anche un trattamento migliore nel disbrigo delle pratiche.

Sono queste, in sintesi, le richiesta avanzate da un gruppo di migranti che questa mattina, per vedere riconosciuti i loro diritti, hanno inscenato una protesta davanti alla Prefettura di Cosenza.

Una decina gli stranieri che hanno “inforcato” gli striscioni per protestare per i tempi troppo lunghi con cui si vedono rilasciare il rinnovo del permesso, ritardi che a loro dire comporterebbero il rischio di fargli perdere il lavoro.

Come accennavamo all’inizio un’altra istanza dei migranti è quella di poter esser trattati meglio durante il disbrigo delle pratiche, che sostengono avvenga spesso, anche qui, dopo lunghe attese in strada e per lo più senza un traduttore e un mediatore culturale.

Tra le altre cose è stata denunciata anche una “vendita delle residenze”: ovvero il rilascio di false dichiarazioni di residenza utili per poter continuare a lavorare in attesa di ottenere tutta la documentazione ufficiale; ovviamente il tutto dietro pagamento di qualche centinaio di euro.