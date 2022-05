Crotone all’asciutto. Terminati i lavori alla condotta, da domani l’acqua ritornerà gradualmente

Il Corap ha terminato i lavori di riparazione alla condotta di adduzione al potabilizzatore di Crotone interessata da alcuni interventi di manutenzione che hanno comportato la stop alla fornitura idrica in tutta la città da mercoledì pomeriggio (QUI).

Alla fine sono stati sei gli interventi di riparazione effettuati e non quattro come comunicato inizialmente. Il Comune fa quini sapere che dalle 14 di oggi si riaprirà gradualmente il flusso per il riempimento della condotta e che occorreranno almeno 12 ore affinché l’acqua arrivi al potabilizzatore, e successivamente, dopo la potabilizzazione, venga inviata ai serbatoi cittadini.

Permangono, fino alla conclusione dell’emergenza idrica, tutti i provvedimenti assunti in sede di Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, ovvero le turnazioni del servizio idrico a cura di Congesi, il servizio autobotti a cura di Calabria Verde e della Protezione Civile (QUI)

Il Comune comunica quindi che da domani, sabato 28 maggio, il servizio idrico sarà ripristinato gradualmente in tutta la città.