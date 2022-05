Camion si ribalta sull’A2 nel cosentino, un ferito

Il ribaltamento sulla carreggiata di un mezzo pesante sta comportando dei rallentamenti lungo l’autostrada A2 “del Mediterraneo”, in direzione di Villa San Giovanni, in prossimità del km 263,800, nel territorio comunale di Dipignano, in provincia di Cosenza.

Una squadra dell’Anas è già intervenuta sul posto riaprendo una corsia. Coadiuvati dal personale del 118 e della Polizia Stradale è stato possibile effettuare in breve tempo l’intervento di soccorso ad una persona rimasta ferita nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento.

Presenti anche le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire il totale ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.