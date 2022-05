Incidente sul lavoro a Gioia Tauro: ferito operatore portuale

Un operatore portuale al lavoro nel porto di Gioia Tauro è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro avvenuto questa notte, nel corso delle operazioni di carico dei container. L'uomo, dipendente di una società esterna, sarebbe scivolato a terra procurandosi l'incrinazione di due costole.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento, anche se il malcapitato sarebbe caduto nel corso delle operazioni di rizzaggio, durante le quali si fissano i container alla nave. A seguito dell'incidente l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Polistena, dove si trova ricoverato per ulteriori accertamenti. Non è in pericolo di vita.

Avviate le dovute verifiche per far luce sull'accaduto, e controllare se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza.