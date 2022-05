Cariati, la denuncia del sindaco: “È emergenza idrica ancor prima dell’estate”

"Pur non essendoci eccessivo caldo e aumento della popolazione, a Cariati si soffre già per la carenza idrica". È quanto denuncia l’amministrazione comunale di Cariati in una nuova missiva alla Sorical sottolineando la necessità che i flussi idrici vengano riequilibrati con gli altri comuni collegati alle stesse condotte. "In vista dell’estate, con l’aumento esponenziale delle presenze, nonostante il comune si adoperi al massimo delle sue possibilità, non sarà possibile sopperire a questa importante richiesta. Quali sono i provvedimenti programmati e da adottare per incrementare l’apporto idrico al Comune?".



La prima cittadina Filomena Greco è intervenuta, inoltre, sulla questione rifiuti, sulla necessità di incrementare e perfezionare la raccolta differenziata, per non incorrere in una nuova emergenza. Ha ribadito, inoltre, l’invito a non utilizzare il sacco nero e a denunciare l’abbandono di rifiuti sul territorio, il cui recupero grava sulle casse comunali. Ha poi informato la comunità della partecipazione dell’amministrazione comunale in Germania all’evento per i 40 anni del centro italiano di Fellbach dove risiedono 900 cariatesi.

Sui punti relativi al bilancio, da cui è emerso un risultato di sostanziale equilibrio, con il disavanzo al 31 dicembre 2021 coperto con l’avanzo d’amministrazione corrente, hanno relazionato sia il vicensindaco Antonio Arcuri che il dirigente dell’area Bruno Guarascio.