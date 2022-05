Covid, nel bollettino calano contagi (+556) e ricoveri (-17)

Continuano a calare i casi da coronavirus in Calabria: dopo la lieve impennata registrada ad inizio settimana, l'odierno bollettino torna ad indicare "solo" 556 nuovi contagi accertati a fronte di 2.631 guariti. Calano anche i ricoveri (-17), mentre purtroppo rimane piuttosto alto il numero dei decessi (+5).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+230), seguita Catanzaro (+139), Reggio Calabria (+138), Vibo Valentia (+30) e Crotone (+13), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+6). Processati 3 milioni e 101.114 tamponi (+3.634) da inizio pandemia, con un tasso di positività che continua a scendere al 15,30%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 101.469 (+230), mentre i casi attivi sono 27.264. Di questi, 27.208 sono in isolamento, 53 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 73.105 guariti e 1.100 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 59.803 (+139), mentre i casi attivi sono 4.243. Di questi, 4.195 in isolamento, 45 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 55.254 i guariti e 306 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 142.773 (+138), mentre i casi attivi sono 3.827. Di questi: 3.782 in isolamento, 44 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 138.169 i guariti e 777 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 39.601 (+30) mentre gli attivi sono 5.560. Di questi: 5.553 si trovano in isolamento, 7 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 33.870 i guariti e 171 i deceduti.

Infine nel crotonese i casi riscontrati salgono a 40.345 (+13) mentre gli attivi sono 1.839, di cui 1.823 in isolamento domiciliare e 16 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 38.276 i guariti e 230 i deceduti.