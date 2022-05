Quanto è importante il mercato della cosmetica personalizzata

Cosmetici cinesi

È risaputo che non tutte le pelli sono uguali, e che pertanto ogni tipologia di epidermide richiede l'impiego di specifici prodotti cosmetici, che non sempre sono reperibili in commercio.

Infatti ad esempio la dicitura "per pelli sensibili" si riferisce a un'ampia gamma di possibilità che rispecchiano le esigenze di una cute secca oppure con tendenza a desquamarsi o anche facilmente irritabile.

Per queste differenti esigenze, sarebbe utile poter sfruttare cosmetici personalizzati e quindi molto più efficaci relativamente alle diverse composizioni epiteliali.

Le consumatrici sono costantemente alla ricerca di prodotti adatti alle loro necessità, soprattutto quando riescono a instaurare un rapporto di fiducia con un determinato cosmetico.

I prodotti di bellezza professionali sono quelli che offrono le maggiori garanzie sia dal punto di vista estetico che funzionale, poiché sono caratterizzati da un'elevata biocompatibilità che li rende adatti per qualsiasi tipo di pelle.

La personalizzazione dei cosmetici riguarda prodotti per il viso e per il corpo, le cui formulazioni sfruttano di solito principi attivi naturali e sono prive di composti sintetici come coloranti, parabeni e siliconi.

Molti centri estetici si attivano nella personalizzazione dei cosmetici, in base alle differenti tipologie di carnagione, dato che le clienti si rivolgono ai saloni di bellezza esplicitamente per migliorare il loro aspetto, soprattutto in presenza di inestetismi o discromie cutanee.

Produrre cosmetici personalizzati significa formulare nuovi prodotti che possano risolvere problemi estetici della pelle del viso e del corpo, sviluppando idee che nascono da fondamenti scientifici. Attraverso una simile produzione è possibile superare la concorrenza, rinforzando il proprio brand che si impone per efficacia e convenienza.

Negli ultimi anni la diffusione di cosmetici a marchio proprio, ha consentito a molti esercizi commerciali (come farmacie, parafarmacie, erboristerie, saloni di bellezza, SPA e palestre) di distinguersi da quelli che trattano soltanto grandi marche, uniformandosi al target comune.

Eliminando i prodotti preconfezionati e spesso imposti dal mercato, chi si orienta verso la cosmetica personalizzata può ampliare il target di riferimento fidelizzando ampie fasce di clienti attratti dall'esclusività delle offerte.

La produzione di cosmetici personalizzati non è collegata alla globalizzazione del mercato e neppure all'imposizione di prezzi predefiniti, ma dipende soltanto dalle decisioni del produttore. Si può dire pertanto che una simile selettività diventa vantaggiosa non soltanto per il cliente ma anche per l'azienda che gestisce la creazione di questi cosmetici.

Anche se inizialmente il settore della cosmetica personalizzata può sembrare una scelta di nicchia, non particolarmente redditizia, già dopo poco tempo è in grado di offrire fatturati in continua ascesa e una sempre maggiore richiesta.

Quando si parla di cosmetica personalizzata, ci si riferisce quasi sempre a prodotti utilizzati nei centri estetici e negli istituti di bellezza, e non a quelli in vendita nelle profumerie.

Le estetiste che vogliono personalizzare i cosmetici con il proprio logo si interfacciano con aziende come questa in quanto propongono prodotti formulati appositamente per essere utilizzati da professionisti del settore. Conoscendone i principi attivi, sono in grado di applicarsi nel modo migliore, soprattutto grazie agli ingredienti selezionati e alla formulazione particolare, differente da quella degli articoli in vendita nei negozi.

La concentrazione degli elementi attivi è generalmente superiore, così come la metodologia di produzione presenta sostanziali differenze, finalizzate a migliorare la compliance con la pelle di viso e corpo.

Le analisi a cui vengono sottoposti questi cosmetici personalizzati si svolgono presso laboratori scientifici che si occupano esclusivamente di questi articoli, il cui ruolo è di trattare minimizzare imperfezioni e problematiche cutanee.

Rivolgendosi a un centro estetico, si ha l'opportunità di sottoporre la propria pelle a un attento esame strutturale per scoprire eventuali problemi e per risolverli grazie a consulenze altamente qualificate.

Anche per questo si nota la differenza tra i cosmetici personalizzati e quelli commerciali, che vengono utilizzati da un pubblico molto più vasto.

Gli standard qualitativi più elevati e la presenza di maggiori concentrazioni dei principi attivi rendono questi prodotti di bellezza la scelta ideale per qualsiasi carnagione, ma soprattutto per quelle con specifiche esigenze.

I cosmetici per la quotidiana skincare devono rispettare più che mai la composizione della pelle, il suo pH e la velocità di rigenerazione degli strati più superficiali.

Queste caratteristiche infatti condizionano moltissimo l'aspetto estetico dell'incarnato, che a contatto con gli agenti climatici e ambientali, subisce ogni giorno notevoli stress fisici e chimici.

Proprio per questo motivo, l'applicazione di cosmetici personalizzati e quindi formulati appositamente per il proprio tipo di pelle, consente di risolvere la maggior parte delle problematiche cutanee.

Questo settore presenta un significativo incremento in seguito al sempre maggiore apprezzamento che i consumatori manifestano nei confronti di prodotti di nicchia ( qui un report che lo conferma ), che si rivelano una scelta perfetta non soltanto da un punto di vista estetico ma anche funzionale.

Se inizialmente la produzione di cosmetici personalizzati era rivolta unicamente al mercato nazionale, secondo le più recenti statistiche simili prodotti vengono anche esportati con un incremento dal 25% al 40%.

Il made in Italy, noto in tutto il mondo, si fa strada anche nel campo della cosmetica personalizzata puntando su alcune linee di dermocosmesi formulate appositamente per pelli affette da criticità.

Il settore delle esportazioni di questo tipo si sta diffondendo ormai in tutta Europa, anche grazie a una distribuzione sempre più capillare nei saloni di bellezza e centri estetici monomarca.

Per comprendere meglio l'importanza della cosmetica personalizzata, è necessario conoscere i prodotti e la loro modalità di utilizzo, dato che erroneamente spesso si pensa esclusivamente al make up.

In realtà, una grande percentuale di prodotti del genere riguarda lo skincare e la beauty routine, dato che mediante queste operazioni quotidiane è possibile migliorare giorno per giorno e in maniera naturale l'aspetto dell'epidermide.

Il principale vantaggio offerto dall'impiego dei cosmetici personalizzati è rappresentato dall'esperienza professionale e dalle competenze di chi fabbrica simili prodotti, il cui obiettivo è quello di offrire un'ampia gamma di servizi perfettamente adattabili alle esigenze individuali.

Nella maggior parte dei casi si tratta di produzioni artigianali made in Italy al 100%, che riguardano prodotti di bellezza per la cura del viso e del corpo, basati su un'approfondita conoscenza delle caratteristiche morfologiche e funzionali dell'apparato cutaneo.

Dalla scelta delle materie prime alla loro lavorazione, fino al dosaggio e al confezionamento dei prodotti finali, l'intera filiera si distingue per una sinergia funzionale tra metodi tradizionali e tecniche innovative, che consentono di ottenere un risultato di ottimo livello.

La creazione di prodotti unici ed esclusivi aumenta moltissimo la reputazione del brand che, anche se inizialmente considerato soltanto di nicchia, è destinato in poco tempo ad aumentare esponenzialmente la sua diffusione.

Non bisogna sottovalutare il fatto che il know how di questi cosmetici si diffonde a macchia d'olio tramite l'ormai collaudato passaparola che, soprattutto nel settore dei cosmetici personalizzati, si conferma un mezzo pubblicitario potentissimo.