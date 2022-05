Monsignor Francesco Savino eletto vice presidente Cei per il Sud

Monsignor Francesco Savino

Monsignor Francesco Savino è stato eletto vice Presidente della Cei per il Sud. I Vescovi italiani, nel pomeriggio di oggi, hanno espresso con il voto l’apprezzamento per l’impegno pastorale del pastore di Cassano allo Ionio, che andrà a ricoprire per un quinquennio il servizio all’interno del Consiglio Permanete della Cei ed affiancherà il Presidente, il cardinale Matteo Maria Zuppi, nel Consiglio di Presidenza.

Savino, 67 anni, nasce infatti a Bitonto il 13 novembre del 1954, entra nel Seminario Regionale di Molfetta dopo aver conseguito la Maturità Classica al Liceo Classico “C. Sylos” di Bitonto, nel 1973.

Ordinato sacerdote il 24 agosto 1978, insegna religione e svolge il servizio di educatore nel seminario per minori. Vice-parroco della Parrocchia San Silvestro-Crocifisso e poi, dal 20 gennaio 1985 è nominato Parroco della Parrocchia Cristo Re Universale di Bitonto.

Il 2 ottobre 1989 è nominato Parroco Rettore della Parrocchia Santuario Santi Medici e dirige la rivista trimestrale “Eco dei Santi Medici” ed una collana della Casa Editrice “Ed Insieme” di Terlizzi dal titolo “Scrigni/contenuti preziosi su fogli leggeri”.

Nel 1998 riceve a Bitonto il Premio “L’uomo e la città. L’8 luglio 2007 inaugura l’Hospice Centro di Cure Palliative “Aurelio Marena”, che ospita ammalati in fase avanzata e non guaribili di cancro. Il 28 Febbraio 2015 viene eletto da Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Cassano all’Jonio ed il 31 Maggio successivo inizia il suo ministero episcopale.

La Cei nasce settant’anni fa a Firenze, l’8 gennaio del 1952, sotto forma di assemblea dei presidenti delle conferenze episcopali delle regioni conciliari italiane e gradualmente si delineerà per come oggi presta il suo servizio alle Chiese che sono in Italia.