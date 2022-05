Crotone senz’acqua. Pronte le autobotti, ecco dove saranno. Per i disabiliti fornitura a domicilio

Dopo una riunione tecnica tenutasi stamani presso la Protezione Civile nel pomeriggio di oggi si è riunito anche il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per degli aggiornamenti e per la programmazione degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza idrica che da questo pomeriggio vedrà la città di Crotone con i rubinetti asciutti, almeno fino al prossimo sabato 28 maggio (QUI), quando si prevede saranno ultimati quattro interventi di riparazione di una importante condotta idrica del Corap.

Nel corso dell’incontro sono stati così assunti i seguenti provvedimenti: a partire da domani, giovedì 26 maggio, dalle 14 alle 20 saranno istituiti cinque punti con autobotti a cura della Protezione Civile e di Calabria Verde ed a disposizione della cittadinanza.

Venerdì 27 e sabato 28 il servizio sarà invece disponibile dalle 8 alle 20.

I cinque punti sono la Croce Rossa di Via Saffo (quartiere Tufolo); Capo Colonna, nel Parcheggio Centrale Agip; Papanice, in Via Puccini, presso il campo bocce; il Monumento Fratelli Bandiera di località Cantorato; il Centro Storico di Crotone, in piazza Castello.

Sarà consentito approvvigionamento di 50 litri per cittadino. Le postazioni potranno subire delle variazioni per le esigenze o l’aggiornamento dello stato dei lavori di riparazione.

I cittadini che hanno familiari in condizioni di disabilità possono rivolgersi al numero verde di Congesi 800 58 54 20 per la fornitura a domicilio.

Ulteriori situazioni di emergenza possono essere segnalate alla Croce Rossa, al numero 0962 1916883 (dalle 8 alle 20) ed al Comando di Polizia Locale, tel. 0962921700.