Acri, tra aperitivi e caffè vendeva anche droga: arrestato barista

Aveva trasformato il suo bar in un vero e proprio punto di spaccio, ed oltre a servire bibite e snack proponeva ai suoi clienti anche marijuana, hashish e cocaina. Lo hanno scoperto i Carabinieri di Rende nel corso di un controllo del territorio svolto ad Acri, dove hanno arrestato un cinquantacinquenne del posto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L'uomo infatti, regolare gestore di un bar ubicato in pieno centro, aveva attirato l'attenzione dei militari a causa del via vai di giovani e giovanissimi ad ogni ora del giorno. Una presenza troppo frequente e dunque sospetta, che ha fatto scattare prima una serie di monitoraggi e poi una perquisizione.

All'interno del bar i militari hanno trovato dei bilancini elettronici per la pesatura e materiale per il confezionamento. Nascosta in un altro locale del bar invece è stata rinvenuta la droga: 39 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish ed 1 grammo di cocaina.

Il tutto è stato sequestrato, ed il bar è stato chiuso e posto sotto sequestro. Il titolare invece è stato arrestato ed in attesa del processo è stato posto ai domiciliari.