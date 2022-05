Covid, il Bollettino. Nuovi positivi tornano sotto i mille (763): oltre 3mila i guariti, cinque i decessi

Altri 763 casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore, e riportati dal consueto Bollettino regionale, portano quest’oggi ad un totale di 386.055 le persone che hanno finora contratto il virus in Calabria.

Rispetto a ieri sono stati invece 4.976 i tamponi eseguiti, per un indice di contagio, dunque, che si conferma – così come avviene ormai da tempo - intorno al 15%.

Nelle 24 ore appena trascorse, poi, si segnalano altri 3.434 guariti ma, ahinoi, ancora dei decessi, cinque per l’esattezza e rispettivamente avvenuti nel catanzarese (2), cosentino (1), crotonese (1) e reggino (1).

Attualmente i positivi sono invece 45.496 (2.676 in meno rispetto a ieri). Di questi, 45.307 (-2.666) sono in isolamento domiciliare; 180 (-11) sono assistiti in ospedale, in reparto; e altri 9 (+1) in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 4.304 (50 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4.250 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 55.360 (55.056 guariti, 304 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 28.343 (56 in reparto, 4 in terapia intensiva, 28.283 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 72.896 (71.798 guariti, 1098 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 1.850 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.834 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 38.482 (38.252 guariti, 230 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 3.817 (48 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.768 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 138.818 (138.042 guariti, 776 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 6.460 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6.450 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 33.111 (32.940 guariti, 171 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica 151 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione. L'ASP di Cosenza comunica 266 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione. L'ASP di Crotone comunica 121 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione.