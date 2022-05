Reati ambientali. Terzo blitz dell’operazione Deep: sotto la lente l’intera fascia jonica

Prosegue l'intensa attività di controllo e di monitoraggio ambientale da parte del Comando Legione Carabinieri Calabria e dei Carabinieri Forestali, impegnati nella giornata di ieri in una massiccia serie di controlli lungo l'intera fascia jonica. L'operazione Deep 3, prosieguo di due precedenti attività che hanno riguardato la provincia vibonese e reggina, ha visto l'impiego coordinato di numerose squadre lungo 250 chilometri, tra le provincie di Catanzaro, Crotone e Cosenza.

Le verifiche si sono concentrate sulle attività produttive esistenti nei pressi di aree umide, fiumi, torrenti e canali di scolo, con particolare attenzione alle zone interne. Il monitoraggio ha contato sul supporto aereo dell'8° nucleo elicotteri di Vibo Valentia oltre all'aiuto del personale del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale. Controlli necessari per salvaguardare l'ambiente e prevenire ogni forma di inquinamento ambientale, mediante la verifica del rispetto delle normative regionali e nazionali.

I militari hanno risalito alcuni corsi d'acqua - come i torrenti Passovecchio, Lipuda e Tacina - alla ricerca di tubature abusive, posizionate anche a centinaia di metri di distanza dai corsi d'acqua. Il monitoraggio è stato esteso poi ai bacini idrici, alle aree palustri, ai canali di scolo: luoghi dove sono stati presi dei campioni delle acque, oltre che del terreno, per verificarne l'inquinamento. Le attività sono state supervisionate dal tecnico della stazione zoologica Anton Dohrn Silvestro Greco.

Tali attività hanno portato al controllo di circa 50 attività produttive. Al termine dei controlli, i titolari di 17 attività - 6 autolavaggi, 3 caseifici, 3 cementifici, 1 azienda agricola, 1 azienda zootecnica, 1 cantiere navale, 1 mercatino dell'usato ed 1 meccanico - sono stati denunciati a piede libero, a vario titolo per gestione dei rifiuti non autorizzata, scarico di acque reflue non autorizzato, smaltimento illecito dei rifiuti, sversamento non autorizzato di liquami derivati dalla produzione di latticini, scarico abusivo di siero caseario nell’alveo di un fiume, abbandono illecito di rifiuti e reati in materia edilizia.

Elevate sanzioni per circa 15 mila euro nei confronti di 7 ditte - 1 azienda vitivinicola, 1 autospurgo, 1 caseificio, 1 marmificio, 1 autolavaggio, 1 cantiere navale ed 1 azienda agricola - a carico dei rispettivi titolari, ritenuti responsabili di mancato aggiornamento del registro di carico e scarico dei rifiuti, mancata tenuta del registro sul luogo di produzione dei rifiuti e omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, nonché per omessa iscrizione all’anagrafe canina.

I rilievi hanno inoltre portato al sequestro di due attività - 1 cantiere navale ed 1 cementificio - che avevano adibito illecitamente delle aree per autolavaggio, officina meccanica e stoccaggio di rifiuti. Trattasi di 5 aree dalla superficie complessiva di oltre 1.200 metri quadri. Svolti, infine, 12 campionamenti che saranno oggetto di dovuti approfondimento.

Le operazioni di monitoraggio e controllo ambientale proseguiranno nelle prossime settimane, con particolare attenzione al controllo dei centri urbani e delle foreste, per contrastare l'inquinamento dell'acqua ed ogni violazione all'habitat naturale.