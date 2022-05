Giuseppe Profiti

"Ho nominato Giuseppe Profiti commissario straordinario di Azienda Zero". Lo annuncia il governatore Roberto Occhiuto con un tweet, dicendosi "molto contento".



"Avremo, in un ruolo chiave, un manager di qualità, con grande competenza tecnica e amministrativa" prosegue il presidente. "Un calabrese pronto a mettersi in gioco per la nostra Regione".