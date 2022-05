Crotone senz’acqua per quattro giorni: i “rimedi” messi in campo dal Comune

Dopo la comunicazione arrivata questa mattina da parte del Corap, il Consozio Regionale per lo sviluppo della Attività Produttive, relativa alla programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria alla condotta di adduzione dell’acqua e dunque della necessità di fermare la fornitura idrica a Crotone dalle 15.30 di domani, mercoledì 25 maggio, fino a sabato prossimo, 28 maggio (QUI), il sindaco Vincenzo Voce ha convocato immediatamente il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che si è riunito con la partecipazione di tutte le altre realtà interessate: Corap, Congesi, Consorzio di Bonifica, Calabria Verde e Protezione Civile.

Sono stati così previsti una serie di interventi per tentare di limitare al massimo i disagi per la cittadinanza dovuti all’interruzione del servizio per i lavori.

In prativa, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile sarà operativo 24 ore al giorno fino alla cessazione dell’emergenza idrica; attraverso il supporto di Calabria Verde saranno posizionate delle autobotti in varie zone della città.

Inoltre, sarà aumentata la portata del flusso dell’acqua verso i serbatoi cittadini dall’indotto di S. Anna e nel contempo la Congesi prevede una serie di manovre da effettuare sui serbatoi cittadini per garantire, attraverso turnazioni, che il servizio idrico sia equamente distribuito in tutti i quartieri. Infine, è prevista la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado dal 26 al 28 maggio.