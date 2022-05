Covid, nel bollettino lieve impennata di casi (+1.075), ricoveri a quota 200

Lieve impennata di casi da coronavirus in Calabria, con l'odierno bollettino che torna a segnare numeri a quattro cifre: sono infatti 1.075 i contagi accertati nelle ultime 24 ore a fronte di 3.467 guariti. Segue un leggero aumento dei ricoveri (+5), che portano i posti letto occupati in tutta la regione a 199, e si registrano altri 2 decessi.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+372), seguita Reggio Calabria (+247), Catanzaro (+212), Crotone (+184) e Vibo Valentia (+51), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+9). Processati 3 milioni e 092.504 tamponi (+6.878) da inizio pandemia, con un tasso di positività che continua a scendere al 15,63%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 100.975 (+372), mentre i casi attivi sono 29.763. Di questi, 29.704 sono in isolamento, 56 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 70.115 guariti e 1.097 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 142.439 (+247), mentre i casi attivi sono 3.891. Di questi: 3.842 in isolamento, 48 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 137.773 i guariti e 775 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 59.515 (+212), mentre i casi attivi sono 4.450. Di questi, 4.392 in isolamento, 54 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 54.763 i guariti e 302 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 40.215 (+184) mentre gli attivi sono 2.046, di cui 2.023 in isolamento domiciliare e 23 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 37.940 i guariti e 229 i deceduti.

Infine nel vibonese i casi covid salgono a 39.542 (+51) mentre gli attivi sono 7.290. Di questi: 7.280 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 32.081 i guariti e 171 i deceduti.