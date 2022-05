Tentata estorsione a Celico, arrestato in flagranza di reato un 24enne

Avrebbe preteso un pagamento per compensare un presunto danno al suo monopattino elettrico il ventiquattrenne originario di Cosenza arrestato dai Carabinieri di Celico dopo che questo si era recato presso l'abitazione di un suo coetaneo. Un pagamento non dovuto, per il quale il giovane sarebbe addirittura arrivato al punto di minacciare di morte la donna che gli aveva aperto la porta, che anzichè farsi intidimire ha sporto regolare denuncia.

Secondo quanto dichiarato dalla donna, il giovane avrebbe accusato suo figlio del danno al monopattino elettrico, chiedendole 400 euro per le riparazioni, saliti poi a 700 euro. Il giovane, che avrebbe bussato insistentemente chiedendo di aprire, avrebbe tenuto un atteggiamento intimidatorio, arrivando a minacciare di morte la donna se non gli avesse consegnato il denaro richiesto.

Invece del denaro, però, il giovane ha visto arrivare i militari, che lo hanno arrestato in flagranza di reato per tentata estorsione. Al momento è stato trasferito presso il carcere cittadino, in attesa della convalida dell'udienza.