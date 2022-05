Cosenza, donna accoltellata in pieno centro dopo un litigio

Attimi drammatici questa mattina a Cosenza, dove una donna è stata accoltellata in pieno centro storico, a Piazza Valdesi. Secondo quanto ricostruito, l'accoltellamento sarebbe scaturito al termine di un violento litigio, avvenuto sempre per strada, con un gruppo di persone.

La vittima, professoressa cinquatatreenne del posto, sarebbe stata aggredita da un uomo che poi è riuscito a dileguarsi dopo aver messo a segno alcuni fendenti. Fortunatamente la malcapitata è stata ferita in maniera non grave, e dopo l'internento del 118 ed è stata trasferita in ospedale per maggiori accertamenti.

La Polizia indaga ora sulla scena del crimine, macchiata inevitabilmente di vistose tracce di sangue. La donna infatti procedeva a bordo della sua vettura quando sarebbe scesa per poi essere aggredita.

L'aggressore, che sarebbe stato identificato in un coetaneo di Mongrassano, potrebbe aver agito per moventi passionali. Le indagini sono tutt'ora in corso.