Sparatoria a Corigliano-Rossano: uomo ferito lievemente

Attimi di paura questa mattina in località Cantinella di Corigliano-Rossano: nella prima mattinata - attorno alle 8 - ignoti hanno esploso dei colpi di arma da fuoco ferendo un trentatreenne del posto.

L'uomo rimasto vittima dell'agguato - G.A. le sue iniziali, originario di Apollinara - non è stato colpito in parti vitali, ed è stato trasferito in ospedale per i dovuti accertamenti. A quanto si apprende sarebbe rimasto ferito solo ad una mano.

Sul posto i Carabinieri stanno eseguendo i primi rilievi ed hanno avviato le indagini per tentare di ricostruire la dinamica dei fatti. Si cercano tracce che possano condurre agli aggressori, probabilmente due persone fuggite lungo la vecchia Statale 106, dove si sarebbero sbarazzati dell'arma.

Notizia in aggiornamento