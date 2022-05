Nell’allegato al Def c’è la 106 Crotone-Simeri. Barbuto: “un grande successo”

L'allegato infrastrutture al Def è stato depositato presso la segreteria della Commissione Trasporti e nei prossimi giorni sarà oggetto di discussione e la Statale 106, dunque, è tra le opere finanziate per quanto riguarda il tratto Crotone Simeri.

A darne notizia la parlamentare 5stelle e membro della Commissione Trasporti della Camera, Elisabetta Barbuto, che definisce questo risultato come “un grande successo” e di dice “veramente soddisfatta considerando la battaglia combattuta dall'inizio della legislatura. Anche se so perfettamente che adesso si scatenerà una guerra e tanta gente che non ha fatto nulla tenterà di attribuirsi meriti che non ha”.

Barbuto da sapere inoltre che entro quest'anno dovranno essere depositati gli studi di fattibilità della Crotone-Sibari e della zona a Sud da Catanzaro Lido a Reggio Calabria.

“Strada di tipologia B. Doppia carreggiata. Doppia corsia per senso di marcia. Quella deve essere. Abbiamo aspettato troppo. Non possiamo e soprattutto non vogliamo più farlo”, conclude la deputata pentastellata.