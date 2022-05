Tragedia a Tropea, turista tedesco trovato morto in mare

Il corpo senza vita di un uomo di 82 anni è stato ritrovato in mare a Tropea, nota località turistica del vibonese, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 23 maggio.

Il cadavere è di un turista straniero, un tedesco in vacanza in Calabria e che alloggiava in un hotel locale, il Rocca Nettuno.

Sulla tragedia hanno avviato subito le indagini i carabinieri della stazione locale che sono arrivati sul posto insieme ai militari della Guardia Costiera.