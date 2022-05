Bancarotta, la Procura di Paola rinvia a giudizio Massimo Ferrero

Massimo Ferrero

È stato rinviato a giudizio Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria rimasto coinvolto, assieme ad altre otto persone, in un'indagine della Procura di Paola in merito a presunti reati tributari e bancarotte riguardanti alcune società a lui collegate (QUI).

Lo scorso 21 dicembre l'allora numero uno blucerchiato era stato arrestato a Milano e trasferito nel carcere di San Vittore, mentre altre cinque persone erano state poste ai domiciliari.

Nonostante il rinvio a giudizio, il Tribunale di Paola ha revocato gli arresti domiciliari, facendo tornare Ferrero, di fatto, libero (QUI). Assieme a lui andranno a processo Giorgio e Vanessa Ferrero, Lausa Sini, Aniello del Gatto, Roberto Coppolone, Cesare Fazioli, Giovanni Fanelli e Paolo Carini, tutti accusati a vario titolo di aver avuto un ruolo nel fallimento di alcune società del gruppo.