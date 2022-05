Covid, il bollettino. Altre tre morti nel cosentino, i positivi ad oggi sono 50.566 (+409)

Continua ad essere piuttosto basso, anche quest’oggi, il numero dei nuovi casi di covid19 in Calabria. Il bollettino regionale ne riporta infatti altri 409 a fronte di 2.743 tamponi effettuati tra ieri, domenica, e questo lunedì 23 maggio.

Arrivano dunque a 50.566 i soggetti attualmente positivi al virus, ovvero 1.413 in meno rispetto a ieri e dopo che altri 1.819 sono guariti nelle ultime 24 ore.

Dei positivi, 50.372 (1.049 in meno di ieri) si trovano al momento in isolamento domiciliare; in 186 (-4), invece, sono ricoverati in reparto; mentre in 8 sono in rianimazione.

Dato negativo della giornata, nostro malgrado, quello dei decessi: altri tre segnalati tra ieri ed oggi, tutti nel cosentino, che fanno salire il triste bilancio delle vittime a 2.585.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 4686 (53 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4629 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 54617 (54315 guariti, 302 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 30790 (55 in reparto, 3 in terapia intensiva, 30732 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 69813 (68718 guariti, 1095 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 2218 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2196 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 37813 (37584 guariti, 229 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 3905 (47 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3857 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 138287 (137512 guariti, 775 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 8230 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8221 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 31261 (31090 guariti, 171 deceduti).

L'ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano due nuovi casi a domicilio.