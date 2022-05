Reggio. Pesistica olimpica. Abati, Briganti e Mangiarano si qualificano agli italiani juniores

Simone Abati

Le migliori giovani leve calabresi sono state impegnate domenica scorsa, 23 maggio, a Reggio Calabria, presso il Centro sportivo Mirabella, nelle qualificazioni al campionato nazionale italiano juniores 2022 (nati 2002 e successivi) di pesistica olimpica.

In rappresentanza di società sportive di tutte le province della regione si sono cimentati trenta atleti alla ricerca del raggiungimento dei severi minimi di accesso alla finale a sei, in attesa della graduatoria aggregata nazionale.

Alto il livello agonistico raggiunto, con punte di assoluto valore che blindano il felice esito per il lasciapassare: Simone Abati (under 17, Snatch Box Vibo Valentia); Angela Briganti (under 17, Rogolino's Dream Team Reggio Calabria); Martina Mangiarano (under 15, Kodokansport Cosenza).

“Sottolineiamo che la quasi totalità degli atleti era under 15 o under 17, quindi più giovane anche sei anni rispetto al limite di età della categoria juniores; ciò a testimonianza del buon lavoro fatto in questi anni sui giovanissimi”, evidenziano il direttore tecnico regionale Moreno Boer ed il delegato regionale Marco Giovannini.

La competizione è stata ben diretta dagli UdG calabresi, coordinati dall'arbitro nazionale Walter Luchetta.