Ambiente. “Un giorno per un mare da Sogno”, dibattito in piazza a Siderno

“Un giorno per un mare da Sogno”, A day for a Sea Dream, è un evento che rientra a livello europeo tra le iniziative approvate per le giornate del mare 2022 “European Maritimeday 2022”.

L’iniziativa nasce nell’ambito delle attività previste dall’avviso Comunitario European Maritimeday 2022, che l’associazione Eurokom, ente ospitante l’antenna di informazione della Commissione Europa Calabria Europa, e il Comune di Siderno hanno presentato in partenariato.

La tavola rotonda si terrà dalle 18 del 28 Maggio con l’organizzazione di un dibattito aperto tra esperti e cittadinanza in Piazza Vittorio Veneto, antistante il Comune di Siderno.

La serata, che segue la giornata dedicata lo scorso 24 aprile alla pulizia della spiaggia, intende fare il punto con esperti e istituzioni sui Problemi di tutela e gestione delle coste nella provincia di Reggio Calabria, ma anche sulle opportunità direttamente connesse con la riqualificazione delle spiagge reggine per la tutela di una straordinaria risorsa naturale.

Parteciperanno all’evento istituzioni del settore pubblico e privato interessate dalle tematiche inerenti alle politiche di protezione ambientale e di valorizzazione delle coste e del mare.