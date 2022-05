Violento scontro tra furgoni lungo l’A2: ferite quattro persone

Un brutto incidente è avvenuto questa mattina lungo l'ausotrada A2, nei pressi dello svincolo di Mileto. Due furgoni, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati a velocità sostenuta. Quattro persone sono rimaste coinvolte nel sinistro, e fortunatamente non sarebbero in condizioni gravi o in pericolo di vita.

Immediato l'intervento del personale medico del 118 giunto da Soriano Calabro, che ha trasportato i quattro giovani presso l'ospedale di Vibo Valentia per i necessari accertamenti. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso, in attesa di ripristinare completamente la viabilità.\