Apicoltura, La Nuova Longobucco plaude per l’avvio di corsi di base

"Apprendiamo con soddisfazione la notizia che il oggi lunedì 23 maggio partirà il corso base di apicoltura destinato a 66 utenti. È un risultato che raccogliamo come ex amministratori e che non potrà non impreziosire l’impegno che intendiamo continuare a garantire per individuare nuove opportunità, incentivare la formazione e aprire le porte a nuove prospettive di lavoro ecosostenibile e rispettoso della natura per i giovani longobucchesi". È quanto dichiara l’associazione socio-politica La Nuova Longobucco.

"L’apicultura di montagna era tra i cicli di formazione che avevamo previsto in collaborazione con l’Arsac e che riguardavano anche le erbe officinali, la caseificazione, la salumificazione, la gestione ed il recupero del patrimonio castanicolo con moduli teorico-pratici su aspetti relativi alle corrette tecniche colturali di potatura ed innesto del castagno" si legge in conclusione. "Tutti aspetti strategici per il rilancio dell’economia di Longobucco".