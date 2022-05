Calcio, Prima Categoria. Al Rocco Riga la Vigor si riscatta: 1-0 contro il Sambiase

Pronto riscatto della Vigor 1919 che sul terreno amico del Rocco Riga di Lamezia Terme fa suo l’incontro con il Sambiase, sconfitto per una rete a zero.

Succede tutto nel secondo tempo, quando i tifosi biancoverdi esultano prima per lo scampato pericolo: un cucchiaio di Pellegrino su calcio di rigore finisce sulla traversa, poi per il colpo di testa vincente di Calomino a pochi minuti dal 90’ che segna la rete della vittoria.

LA PARTITA

Nel primo tempo: 3′, primo squillo biancoverde ma l’arbitro annulla per fuorigioco il gol di testa di Gallo. 20′ Leta serve Perri, ma è bravo Simonetta ad anticipare in uscita l’attaccante biancoverde. 31′, tentativo dalla distanza di Calomino senza troppe pretese, palla a lato; 34′ Leta la mette in area, Scarpino non ci arriva e il numero uno ospite blocca senza problemi

Nel secondo tempo: 10′, Angotti dalla distanza, palla sopra la traversa; 12′ Leta e Scarpino provano la conclusione a rete, ma prima Simonetta e poi Miletta respingono. L’ulteriore tentativo del numero 10 biancoverde termina fuori; 15′, Ortolini, appena entrato, prova a rendersi pericoloso, ma la sua conclusione dal limite è da dimenticare. 20′, Gibin in scivolata atterra Platì poco dentro l’area. Il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Pellegrino che tenta il cucchiaio, la palla finisce sulla traversa, rientra in campo, ma il successivo tentativo ospite termina fuori. 24′, azione personale di Ortolini, ma in due tempi Simonetta riesce a salvare la propria porta e a deviare la palla in angolo. 37′, scambio Ortolini-Leta e tentativo di quest’ultimo che si stampa sull’incrocio dei pali. 42′, punizione, palla in area che arriva a Calomino che, sotto porta, di testa, trova la deviazione che vale tre punti.

IL TABELLINO

Vigor 1919: Colosimo (20’st Nascardi (2002), Gibin (2002) (20’st Calidonna), Cittadino (2000), Calomino, Gallo, Rizzuto, Foderaro, Perri, Scarpino (13’st Ortolini), Leta (45’st Scardamaglia (2001), Buccinnà. A disp. Bubba, Cossu, Sisca, Giudice (2001), Vecchio (2000). All. Perrone

Sambiase: Simonetta, Perri (2002) (26’st Russo), Miletta (35’st Cincotta (2001), Michienzi, Fortuna, Vasile, Plati (2001) (44’st Varrà (2000),Tallari (28’st Scarpino), Pellegrino, Liparota (2000) (1’st Costa), Angotti (2000). A disp. De Sibio (2004), Anello, Chirico, Marrello (2000). All. Gallo

Rete: 42’st Calomino

Arbitro: Aureliano di Rossano

Note: Ammoniti: Michienzi, Angotti, Leta, Calomino, Gibin, Ortolini

Angoli: 8-3. Rec: 1’pt, 7’st