Incidente sulla Ss280, perde il controllo e si ribalta: ferito il conducente

Ancora un incidente sulle strade calabresi con l’ennesimo automobilista rimasto purtroppo ferito. Il sinistro, questa volta, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 3, sulla Statale 280 dei “Due Mari”, al km 14,100, in direzione di Lamezia Terme.

Coinvolta una vettura, una Fiat Punto, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo per ribaltarsi sulla sede stradale.

A bordo viaggiava il solo conducente che una volta soccorso è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le prime cure del caso e poi accompagnato in ospedale per maggiori accertamenti.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro che ha messo in sicurezza l’area e la vettura e la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza.