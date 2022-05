Covid, il Bollettino. “Solo” 479 nuovi contagi, salgono i guariti (+2070) ma c’è ancora un’altra vittima

Sono “solo” 479 i nuovi casi di Covid19 accertati in Calabria tra ieri ed oggi a fronte di 3.528 tamponi processati nello stesso lasso di tempo. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione.

In questa domenica 22 di maggio, dunque, gli attualmente positivi al coronavirus sono 51.979, 1.592 in meno rispetto a ieri, dei quali 51.781 (-1.586 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare, 19 (-7) sono ricoverati in reparto e 8 (+1) in rianimazione.

A fronte di questi dati si registrano però altre 2.070 persone che hanno superato il contagio e che portano il totale dei guariti a 329.247.

Ahinoi c’è da segnalare anche quest’oggi, purtroppo, un decesso, nel cosentino. Le vittime del Covid in Calabria, lo ricordiamo, sono state in tutto 2.582.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 4.722 (53 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4.665 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 54.524 (54.222 guariti, 302 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 30.743 (60 in reparto, 3 in terapia intensiva, 30.680 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 69.710 (68.618 guariti, 1.092 deceduti) .

Crotone: Casi Attivi 2.288 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.268 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 37.593 (37.364 guariti, 229 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 4.189 (46 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4.142 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 137.957 (137.182 guariti, 775 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 9.302 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9.291 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 30.185 (30.014 guariti, 171 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica 99 nuovi soggetti positivi, uno di fuori regione. L'ASP di Cosenza comunica 207 nuovi soggetti positivi di cui cinque fuori regione.