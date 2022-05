Arriva Hannibal ed è già estate: caldo record anche in Calabria, atteso picco da 35°

L'anticiclone africano Hannibal ha riportato un netto aumento delle temperature in tutta Italia. La colonnina infatti ha superato ampiamente i 30 gradi in molte località, in particolar modo nel centro-nord: un fenomeno che nasconde, dietro la piacevolezza delle belle giornate, l'aggravarsi della crisi idrica che si verificherà nei prossimi mesi.

Nel centro-sud e sulle Isole al contempo è già estate. In Calabria il termometro ha sfiorato i 30 gradi di media, attestandosi nelle ore di picco tra i 27 ed i 29 gradi un po' in tutta la regione. Spiagge affollate e specchi d'acqua presi d'assalto dai primi coraggiosi di stagione, mentre i gestori dei lidi balneari tentano di velocizzare le aperture.

Nella prossima settimana è atteso un peggioramento delle condizioni metereologiche: non pioggia o grandine, ma caldo. Il rovente anticiclone infatti allenterà la morsa nel centro-nord, concentrandosi prevalentemente nelle regioni meridionali: al momento si stimano picchi fino a 35 gradi nell'arco della prossima settimana.

Il "peggioramento" dovrebbe essere graduale per via del mix di afa ed umidità, e si andrà ad intensificare - secondo le ultime proiezioni - a partire da giovedì 26 maggio.

Sarà dunque un fine settimana decisamente estivo, che probabilmente segnerà un nuovo record: attualmente le temperature più alta mai registrata a Maggio in tutta Italia sono comprese tra i 33 ed i 34 gradi.