Strade provinciali, il Comune di Isola torna a chiedere interventi immediati

Gaetano Muto

Si è tenuto ieri, presso il palazzo provinciale, un incontro tra l’assessore alla viabilità Gaetano Muto, il consigliere provinciale Raffaele Gareri e il dirigente del settore viabilità e lavori pubblici Franco Benincasa. L’appuntamento è stato voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Maria Grazia Vittimberga con l’intento di accelerare i lavori sulle strade provinciali, sempre più sofferenti dal punto di vista della sicurezza: sia in materia di manto stradale, sia per la pubblica illuminazione.

Nello specifico, si è discusso in modo particolare delle strade per Capo Rizzuto (SP46), Le Cannella (SP47) e Marinella (SP48), tutte strade su cui sono già presenti progetti per interventi importanti, messi in cantiere dalla Provincia grazie anche ad una serie di incontri avuti già nel primo periodo d’insediamento dell'amministrazione.

L’Assessore Muto, in sintonia con il consigliere provinciale Gareri, hanno chiesto interventi urgenti di messa in sicurezza, come già fatto nelle scorse settimane su altre strade provinciale, mirate a risolvere le problematiche più gravi in attesa dei lavori di ripristino definitivo.