Covid, lieve calo di contagi (+834) ma aumentano i ricoveri (+4)

È un bollettino con numeri sempre più contenuti quello del coronavirus in Calabria, che anche oggi ci conferma un trend dei contagi in netta diminuzione: sono infatti "solo" 834 i nuovi casi a fronte di 2.148 guariti. Lieve aumento anche delle vittime (+2) e dei ricoverati (+4), che tornano a superare quota 200.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+252), seguita Reggio Calabria (+241), Catanzaro (+163), Crotone (+131) e Vibo Valentia (+42), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+5). Processati 3 milioni e 079.355 tamponi (+5.170) da inizio pandemia, con un tasso di positività che scende al 16,13%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 100.251 (+252), mentre i casi attivi sono 30.739. Di questi, 30.676 sono in isolamento, 60 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 68.421 guariti e 1.091 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 141.994 (+241), mentre i casi attivi sono 4.382. Di questi: 4.332 in isolamento, 49 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 136.837 i guariti e 775 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 59.148 (+163), mentre i casi attivi sono 4.876. Di questi, 4.816 in isolamento, 57 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 53.970 i guariti e 302 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 39.880 (+131) mentre gli attivi sono 2.307, di cui 2.287 in isolamento domiciliare e 20 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 37.344i guariti e 229 i deceduti.

Infine nel vibonese i casi covid salgono a 39.467 (+42) mentre gli attivi sono 10.536. Di questi: 10.525 si trovano in isolamento, 11 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 28.760 i guariti e 171 i deceduti.