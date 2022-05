Petilia. Fermato vicino casa e trovato con marijuana, arrestato operaio forestale

Un operaio forestale 54enne, C.C. le sue iniziali, è finito ai domiciliari in attesa del processo per direttissima in cui dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad eseguire l’arresto sono stati i carabinieri di Petilia Policastro che lo hanno fermato nei pressi della sua abitazione, nelle frazione “Pagliarelle”, dopo essere stato notato andare a piedi in diversi luoghi isolati, tutti distanti al massimo 100 metri da casa.

I militari, che hanno effettuato a carico dell’uomo un prolungato servizio di osservazione e pedinamento durato per 72 ore, hanno riscontrato come questi, più volte al giorno, compisse degli strani movimenti nei pressi di alcuni muretti a secco.

È qui che ieri pomeriggio lo hanno bloccato, sottoponendolo ad una perquisizione personale e ritrovando tra alcuni massi che si ritiene posizionati appositamente, quattro involucri in cellophane con dentro 40 grammi di marijuana già suddivisi in “pezzi”, oltre a tre bilancini elettronici di precisione e materiale vario per confezionamento.